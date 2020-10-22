Врачи рассказали о состоянии запертой на полгода в шкафу российской девочки

Состояние новорожденной девочки, которую собственная мать заперла в шкафу на полгода, стабильное. С тех пор как ее спасли, она набрала около 800 граммов. Об этом рассказали врачи областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга, передает РИА Новости в четверг, 22 октября.

«Состояние ребенка стабильное. Ест, спит. Вес набирает», — сообщили медики.

12 октября девочку выписали из реанимации и перевели в обычную палату. При первой госпитализации ее вес составлял 3,1 килограмма. Врачи поставили диагноз «дистрофия третьей степени на фоне длительного голодания».

37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.

В отношении матери девочки возбудили дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»). Женщину поместили в психиатрическую больницу.