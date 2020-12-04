Россиянин застрелил друга во время испытаний прицела

Под Ростовом россиянин случайно убил друга во время испытаний тепловизорного прицела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Начальник отдела Госнадзора Ростовской области Олег С. приехал в поле с товарищем Сергеем К., чтобы проверить в деле новое приобретение. Тепловизорный прицел друзья установили на нарезной карабин Benelli и стали настраивать. При этом у обоих не было должного опыта.

Пока Сергей устанавливал мишень, Олег решил, что настройка завершена и произвел выстрел. Его товарищ не успел отойти от цели, а оружие выстрелило именно так, как был настроен прицел. Пуля попала точно в голову Сергею. Он погиб на месте.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье убийство по неосторожности.

19 ноября сообщалось, что в окрестностях Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) старший лейтенант полиции застрелил бизнесмена, приняв его за кабана. В овраге неподалеку от деревни Картуково было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в шею — им оказался местный предприниматель. Подозреваемый сам обратился в полицию и заявил, что случайно застрелил человека на охоте.