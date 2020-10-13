Появилась версия убийства солдата сослуживцем в Крыму

Командование Черноморского флота и сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как солдат одной из воинских частей Крыма застрелил сослуживца. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Пока рассматривается версия, согласно которой солдат допустил грубое нарушение требований безопасности и выстрелил из штатного оружия, ранив военнослужащего, стоящего рядом.

Ранее сообщалось, что после инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Было выдвинуто сразу несколько версий смерти солдата: неосторожное обращение с огнестрельным оружием, умышленное убийство и другие.

По словам матери погибшего, ее сын был застрелен одним выстрелом в голову. Огонь открыл старший по званию. Женщина также призвала матерей не пускать сыновей в армию.