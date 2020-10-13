Солдат застрелил сослуживца в Крыму

Солдат одной из воинских частей Крыма застрелил сослуживца, сообщает «Интерфакс».

Заведено уголовное дело, уточнил источник агентства. По его словам, отрабатываются несколько версий: неосторожное обращение с огнестрельным оружием, умышленное убийство и другие.

Военнослужащему было 22 года, рассказала в социальных сетях мать погибшего. По словам женщины, ее сын был застрелен одним выстрелом в голову. Огонь открыл старший по званию. «Он так хотел быть военным», — написала она и призвала матерей не пускать сыновей в армию.

В августе сообщалось, что в Чечне суд с участием коллегии присяжных приговорил Айдашка Ооржака, военнослужащего войсковой части 6775 Грозного, к восьми годам колонии за убийство сослуживца.