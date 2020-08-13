Военнослужащий в Чечне застрелил сослуживца за спор при командире

В Чечне суд с участием коллегии присяжных приговорил Айдашка Ооржака, военнослужащего войсковой части 6775 Грозного, к восьми годам колонии за убийство сослуживца. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Было установлено, что 22 февраля 2019 года в ротном опорном пункте Ооржак поссорился со своим сослуживцем. Свидетелем конфликта стал офицер, который приказал Ооржаку покинуть помещение.

Через некоторое время военнослужащий, желая отомстить сослуживцу за спор в присутствии командира, зашел в спальню роты, взял лежавший на столе пистолет, закрепленный за офицером, и застрелил молодого человека.

Потерпевший скончался от огнестрельного ранения в шею.

Ранее сообщалось, что защита расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова также потребовала суда присяжных. По словам адвоката Равиля Тугушева, это будет более объективно. Ранее другой адвокат обвиняемого пожаловался президенту России Владимиру Путину на проигнорированные следствием факты вымогательства, избиений и хищений, которым подвергался солдат во время службы.

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