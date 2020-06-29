Защита расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова потребовала суда присяжных

Защита cолдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, планирует после ознакомления с делом ходатайствовать о суде с участием присяжных заседателей. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого.

По словам адвоката Равиля Тугушева, это будет более объективно. Он также уточнил, что суть большей части материалов дела стороне защиты уже известна, хотя ознакомление с делом адвокаты Шамсутдинова еще не начали, так как оба временно находятся за пределами Читы.

Ранее сообщалось, что другой адвокат обвиняемого пожаловался президенту России Владимиру Путину на проигнорированные следствием факты вымогательства, избиений и хищений, которым подвергался солдат во время службы. Копию обращения адвокат Руслан Нагиев опубликовал в своем в своем Instargam-аккаунте. По словам защитника, у Шамсутдинова похитили мобильный телефон и банковскую карту, куда зачислялось зарплата военнослужащего. Кроме того, один из сослуживцев вымогал у солдата деньги, получаемые Шамсутдиновым от отца. В возбуждении уголовного дела по этому факту было отказано.

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