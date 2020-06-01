Расстрелявшему сослуживцев солдату Шамсутдинову предъявят новое обвинение

Солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье, предъявят новое обвинение. Об этом URA.RU сообщил адвокат обвиняемого Равиль Тугушев.

По его словам, рядовому вменят покушение на убийство — двое выжили в результате расстрела и находятся в тяжелом состоянии. До настоящего времени Шамсутдинова обвиняли в убийстве восьми военнослужащих. Как пояснил адвокат, обвинение разделили на две части.

Рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении. Адвокаты срочника настаивают, что его довели до преступления издевательствами.

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