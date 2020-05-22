Прокуратура дала оценку вымогательству в деле устроившего бойню Шамсутдинова

Военная прокуратура дала оценку жалобе солдата Рамиля Шамсутдинова на вымогательство старослужащего. Об этом URA.RU сообщил отец срочника Салим.

В постановлении прокуратуры Восточного военного округа говорится, что рядовой отдал свою банковскую карту сослуживцу по фамилии Абдрахманов, который снял с нее две тысячи рублей, чтобы подготовиться к демобилизации. По версии следствия, Шамсутдинов одолжил деньги старослужащему, но тот не успел вернуть ему долг, потому что солдата арестовали после расстрела сослуживцев. Угрозы со стороны Абдрахманова прокуроры подтвердить не смогли и утверждают, что Шамсутдинов отказался от претензий к должнику. Исходя из этого прокуратура отказалась признать солдата потерпевшим по делу о вымогательстве.

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Кроме того, в истории операций по карте не обнаружились переводы от отца Шамсутдинова, который отправлял сыну дополнительные деньги в счет уплаты вымогателям. Салим уточняет, что переводил деньги не на карту Рамиля, а на имя Николая Тошванова. Он считает прокурорскую проверку поверхностной. Отец солдата также заявил, что его сын не отказывался от претензий к Абдрахманову.

27 февраля сообщалось, что Шамсутдинова отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве, однако его адвокаты обжаловали это решение.

Уроженец тюменского села Вагай Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 солдат и офицеров в октябре 2019 года. Восемь человек скончались на месте. Адвокаты срочника настаивают, что его довели до преступления издевательствами.

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