Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова поместили в одиночную камеру

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье, поместили в одиночную камеру СИЗО Читы. Об этом URA.RU сообщил его отец Салим Шамсутдинов.

По его словам, сына привезли по этапу из Москвы, где он проходил психиатрическую экспертизу. Рамиль чувствует себя хорошо, содержание в изоляторе удовлетворительное. В настоящее время в СИЗО запрещены передачи заключенным и встречи с родственниками до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса, добавил Шамсутдинов-старший.

2 марта стало известно, что солдата признали вменяемым. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная Шамсутдинову в московском институте имени Сербского, не выявила у него проблем со здоровьем.

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В октябре 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

В Минобороны причиной произошедшего назвали нервный срыв у Шамсутдинова, сам он заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и заставлял делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты. За последние трое суток перед бойней Шамсутдинов спал около четырех часов.

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