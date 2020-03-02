Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Расстрелявшего сослуживцев рядового Рамиля Шамсутдинова признали вменяемым. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная Шамсутдинову в московском институте имени Сербского, указала на вменяемость военнослужащего. После этого Рамиля перевели из столичного СИЗО «Бутырка» на Дальний Восток, где его будут судить.

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В октябре прошлого года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

В Минобороны причиной произошедшего назвали нервный срыв у Шамсутдинова, сам он заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и заставлял делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты. За последние трое суток перед бойней Шамсутдинов спал около четырех часов.

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