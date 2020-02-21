Отец рядового Шамсутдинова рассказал о разговоре с сыном перед бойней в части

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в забайкальской воинской части №54160, в последнем разговоре с отцом перед трагедией был взволнован и просил перевести деньги своему товарищу. Об этом Салимчан Шамсутдинов рассказал «Ленте.ру».

«Весь сентябрь [2019 года] я сына не слышал. И тут в первые дни октября в будни — звонок. Голос у Рамиля такой подавленный, неуверенно как-то говорит. Я спросил: "Все в порядке, сынок?" Он говорит: "Да, все хорошо". И потом вдруг просит: "Папа, пришли мне денег на телефон"», — рассказал Салимчан.

По словам Шамсутдинова, в армию сын ушел со старым кнопочным телефоном, с которого и звонил. На вопрос отца, что со старым аппаратом, сын неуверенно пояснил, что случайно разбил его и нужно купить новый, но не хватает 1,5 тысячи рублей.

Материалы по теме Эффект «бабочек» Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части «Он решил, что проще отслужить» В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться

Перевести деньги быстро не вышло: оказалось, что Рамиль использует карту банка, отделение которого в тот день в поселке Вагай не работало. Но уже на следующий день Шамсутдинов-младший позвонил отцу и взволнованным голосом спросил, почему тот до сих пор не перевел деньги.

Такая спешка удивила Салимчана, и он объяснил сыну ситуацию. Тогда Рамиль дал отцу реквизиты некоего Николая, якобы своего товарища, и попросил перевести деньги на его счет. Вскоре Салимчан выполнил просьбу сына, и больше они не созванивались.

Ранее сообщалось, что в забайкальскую воинскую часть №54160, где в октябре минувшего года рядовой Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, часто приезжали проверки из военной прокуратуры и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В октябре 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат (в том числе двоих своих ровесников) и двоих офицеров. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взята подписка о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Шамсутдинов, в свою очередь, заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru