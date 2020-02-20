Обвиняемый в издевательствах над Шамсутдиновым рассказал о насилии в части

Обвиняемый по делу об издевательствах над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым Руслан Мухатов во время судебного заседания рассказал о насилии в воинской части. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает «72.ru».

По словам Мухатова, Шамсутдинов и другие потерпевшие, сами просили сослуживцев «пробить лося».

«Пробить лося» — это незаконное армейское наказание, суть которого заключается в том, что солдат слегка наклоняется вперед и прикладывает раскрытые ладони ко лбу, изображая лося, в этот момент его бьют кулаком в голову.

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14 февраля стало известно, что Мухатов заставлял солдат во время тренировок «ловить бабочек», наносил удары по головам и рукам в боксерских перчатках.

В октябре 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат (в том числе двоих своих ровесников) и двоих офицеров. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взята подписка о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Сам Шамсутдинов заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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