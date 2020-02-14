Раскрыты подробности издевательств над устроившем бойню Шамсутдиновым

Раскрыты подробности издевательств над устроившем бойню в Забайкалье Рамилем Шамсутдиновым. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Обвиняемый Руслан Мухатов систематически издевался над сослуживцами. В том числе, он заставлял их во время тренировок «ловить бабочек», наносил удары по головам и рукам в боксерских перчатках. Мухатов признался в том, что пнул Шамсутдинова, когда тот уходил покурить.

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«Ловля бабочек» — это незаконное армейское наказание, суть которого заключается в том, чтобы из сидячего положения подпрыгнуть как можно выше, стараясь поймать руками над головой «бабочку».

Ранее, 14 февраля, читинский гарнизонный военный суд принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.

На заседании суда были оглашены заявления от пяти из семи потерпевших, которые сообщили, что материальный ущерб им возмещен в полном объеме, и в связи с этим они были согласны на прекращение уголовного преследования Мухатова в связи с примирением сторон. Из показаний потерпевших следует, что им выплатили по 500 рублей.

«Защита Шамсутдинова выступала против и рассмотрения уголовного дела в особом порядке, и против прекращения уголовного преследования, — говорит Равиль Тугушев. — Гласность в этом процессе очень важна: известно, что сначала все потерпевшие говорили о многочисленных фактах дедовщины, однако в протоколах их допросов упоминается лишь единичный случай».

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев — шесть солдат (в том числе двух своих ровесников) и двух офицеров. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взята подписка о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

В декабре прошлого года стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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