Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке

Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160. Как передает из зала суда корреспондент «Ленты.ру», следующее заседание назначено на 20 февраля.

Обвиняемым по делу проходит рядовой-старослужащий Руслан Мухатов. По версии следствия, он во время занятий по физической подготовке применял силу к сослуживцам, призванным позже него. Потерпевшими признаны семь человек, в том числе — Рамиль Шамсутдинов.

«По сути в деле установлен два преступных эпизода — 15 сентября 2019 года Мухатов наносил удары боксерской перчаткой рукам и головам молодых солдат, — сказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Равиль Тугушев, адвокат Шамсутдинова. — И в тот же день по малозначительному поводу ударил Шамсутдинова по голени. Других преступных фактов в этой войсковой части следователи не обнаружили».

На заседании суда были оглашены заявления от пяти из семи потерпевших, которые сообщили, что материальный ущерб им возмещен в полном объеме, и в связи с этим они были согласны на прекращение уголовного преследования Мухатова в связи с примирением сторон. Из показаний потерпевших следует, что им выплатили по 500 рублей.

«Защита Шамсутдинова выступала против и рассмотрения уголовного дела в особом порядке, и против прекращения уголовного преследования, — говорит Равиль Тугушев. — Гласность в этом процессе очень важна: известно, что сначала все потерпевшие говорили о многочисленных фактах дедовщины, однако в протоколах их допросов упоминается лишь единичный случай».

Гособвинение также выступило против особого порядка рассмотрения.

Все потерпевшие в настоящее время находятся в других регионах: сам Шамсутдинов и еще один его молодой сослуживец проходят стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, а остальные — переведены к новому месту службы, в Хабаровск. В заседании суда они, вероятнее всего, будут принимать участие по видеоконференцсвязи — такое решение сегодня принял суд с согласия сторон.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев — шесть солдат (в том числе двух своих ровесников) и двух офицеров. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском Крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взята подписка о неразглашении. Короткие официальные комментарии говорят, что причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

18 декабря 2019 года из уголовного дела о расстреле сослуживцев было выделено новое уголовное дело — по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». Обвинение было предъявлено рядовому той же воинской части Руслану Мухатову. Примечательно, что в первых материалах потерпевшие давали развернутые показания о системных издевательствах, однако во время официального допроса назвали только один случай издевательств.

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