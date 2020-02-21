Стало известно о проверках ФСБ в части устроившего бойню Шамсутдинова

В забайкальскую воинскую часть №54160, где в октябре минувшего года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, часто приезжали проверки из военной прокуратуры и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом «Ленте.ру» рассказал один из бывших военнослужащих части.

По его словам, проверки были связаны с тем, что часть относилась к 12 Главному управлению Министерства обороны (ГУМО), которое отвечает за все ядерное оружие России.

«Я попал в призыв 2009-2010 года. Часть №54160 была небольшой (срочников там было максимум человек 100), но образцовой и в постоянной боевой готовности. Внутри был отличный ремонт, всюду камеры наблюдения — большая редкость по тем временам», — рассказал бывший военнослужащий.

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Он отметил, что 100 из 365 дней года провел в карауле. При этом перед каждым заступлением в караул бойцы беседовали с психологом, который и определял конкретный пост, а порой проверял их на постах.

20 февраля сообщалось, что обвиняемый по делу об издевательствах над солдатом-срочником Шамсутдиновым Руслан Мухатов во время судебного заседания рассказал о насилии в воинской части.

В октябре 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат (в том числе двоих своих ровесников) и двоих офицеров. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взята подписка о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Сам Шамсутдинов заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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