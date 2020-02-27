Устроившего бойню Шамсутдинова отказались признать потерпевшим от вымогательства

Устроившего бойню в забайкальской воинской части №54160 рядового Рамиля Шамсутдинова отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката солдата Равиля Тугушева.

По словам адвоката, во время службы один из солдат забрал у Шамсутдинова банковскую кару и снял с нее деньги, после чего вернул ее обратно. Он отметил, что деньгами он завладел путем вымогательства, однако следствие отказалось возбуждать уголовное дело по этому эпизоду.

Тугушев подчеркнул, что решение об отказе будет обжаловано адвокатами.

Материалы по теме «Он решил, что проще отслужить» В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться Эффект «бабочек» Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части

21 февраля отец Шамсутдинова рассказал о разговоре с сыном перед бойней в части. По его словам, во время их последнего разговора по телефону перед трагедией Шамсутдинов был взволнован и просил перевести деньги своему товарищу.

В октябре 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат (в том числе двоих своих ровесников) и двоих офицеров. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взяли подписку о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Шамсутдинов, в свою очередь, заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru