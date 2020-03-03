Сослуживца Шамсутдинова осудили за дедовщину в воинской части

Рядового Руслана Мухатова, обвиняемого в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье, приговорили к двум годам лишения свободы условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Об этом во вторник, 3 марта, из Читинского гарнизонного военного суда передает корреспондент «Ленты.ру».

Приговор огласила судья Олеся Кущенко. Согласно нему, Руслана Мухатова также обязали выплатить государству штраф в размере 30 тысяч рублей. Испытательный срок для него составит два года.

Гособвинитель просил два года в колонии-поселении, защита потерпевшего Равиля Шамсутдинова с ним согласилась. Защита обвиняемого просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

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В ходе процесса были доказаны два факта издевательств со стороны рядового Мухатова, призванного на службу в ноябре 2018 года, над молодыми солдатами: во время занятий по физической подготовке он избивал их, вынуждал делать упражнения, не предусмотренные военными наставлениями, и нанес рядовому Шамсутдинову удар по ноге. На предварительном следствии Мухатов полностью признал свою вину, однако в суде отказался от части своих показаний и даже утверждал, что молодые солдаты сами просили их бить.

В октябре прошлого года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.

В Минобороны причиной произошедшего назвали нервный срыв у Шамсутдинова, сам он заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозах сексуальным насилием. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и каждый раз, когда солдат засыпал, заставлял его делать физические упражнения, иногда в костюме химзащиты. В последние трое суток перед бойней Шамсутдинов спал около четырех часов.

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