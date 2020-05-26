Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов выразил сожаление выжившему

Солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье, выразил сожаление выжившему в бойне земляку Евгению Графову, который сейчас находится в тяжелом состоянии в московской клинике. Об этом сообщил URA.RU его отец Салим Шамсутдинов.

По его словам, сын очень сожалеет, что ранил своего друга. «Я нечаянно попал в Графова Женю, в темноте я его не увидел, и он мне никаких знаков не подал. Его там не должно было быть», — передает слова сына Шамсутдинов-старший.

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Графов выжил во время расстрела. 26 мая он вышел из комы, в которой находился полгода после тяжелого ранения, узнает своих родных, но полностью парализован, сообщила его мама Ирина Графова. Ее сын получил ранение головы во время расстрела, устроенного Шамсутдиновым в октябре 2019 года.

Рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160 в поселке Горный Забайкальского края. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении. Адвокаты срочника настаивают, что его довели до преступления издевательствами.

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