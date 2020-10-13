Мать застреленного сослуживцем солдата раскрыла подробности его гибели

Алена Боровских, мать застреленного сослуживцем солдата в одной из воинских частей в Крыму, раскрыла подробности его гибели. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации говорится, что погибшему было 22 года. По словам женщины, солдата одним выстрелом в голову застрелил старший по званию. Боровских отметила, что ее сын хотел быть военным. «Не пускайте сыновей в армию», — написала она.

Как ранее сообщил «Интерфакс», заведено уголовное дело. По словам источника агентства, отрабатываются несколько версий: неосторожное обращение с огнем, умышленное убийство и другие.

В Минобороны ситуацию пока не прокомментировали.