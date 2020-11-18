Россиянин перепутал родственника с медведем и застрелил его

Житель Чукотки во время рыбалки перепутал родственника с медведем и случайно застрелил его. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в августе 2020-го россиянин и еще двое жителей села Снежное, один из которых был его родственником, рыбачили неподалеку от села Усть-Белая. Когда мужчина собирал дрова для разведения костра, он услышал в кустах шум и произвел в этом направлении четыре выстрела дробью из охотничьего ружья. Родственник, которого стрелявший принял за приближающего медведя, скончался на месте от огнестрельных ранений.

Россиянин полностью признал свою вину, раскаялся и активно помогал следствию. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности, но учел обстоятельства преступления, мнения сторон и характеристику фигуранта. В итоге его приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 20 процентов его заработной платы в доход государства. С осужденного также взыскали расходы на оплату труда адвоката в размере 52 тысяч рублей.

7 ноября в Нижнем Тагиле застрелили медведя, который вырыл труп из свежей могилы на кладбище «Пихтовые горы» и съел его. Опасного хищника застрелили с разрешения Охотнадзора в коллективном саду «Озерки», когда тот зашел на участок одного из местных жителей.