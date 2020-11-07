В России медведь вырыл из свежей могилы покойника, съел его и был убит

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) застрелили медведя, который вырыл труп из свежей могилы на вагонском кладбище и съел его. Об этом сообщает местный новостной портал «Между строк» со ссылкой на управление городским хозяйством администрации города.

Медведь был убит в пятницу, 6 ноября, с разрешения Охотнадзора. Опасного хищника застрелили в коллективном саду «Озерки», когда тот зашел на участок одного из местных жителей. По словам собеседника издания, подобные медведи не обитают в местных краях, а приходят с севера. Они отличаются большими размерами.

В прошлом году в Комсомольске-на-Амуре убили медведя, который утащил покойника с кладбища в районе поселка Старт. Зверя застрелили, когда он вернулся к могилам на следующую ночь.