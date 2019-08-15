Укравшую покойника с российского кладбища медведицу застрелили

В Комсомольске-на-Амуре убили медведя, который утащил покойника с кладбища в районе поселка Старт. Об этом сообщает портал Komcity.ru.

Животное застрелили, когда оно вернулось к могилам на следующую ночь. По словам начальника отдела сохранения объектов животного мира Минприроды Хабаровского края Юрия Колпака, это была взрослая, не кормящая самка. Тело, которое она похитила, так и не нашли.

Сотрудники кладбища восстановили разрытую медведем могилу. Знают ли о произошедшем родственники покойного, пока неизвестно.

«Причина появления медведя банальная: по обычаям, люди оставляют на кладбище еду, — цитирует Колпака ИА AmurMedia. — Животные собирают все съедобное, что оставлено около памятников. У нас есть информация, что на кладбище не очень добросовестно хоронят людей. Там нарушают глубину захоронения. Животное это чувствует».

Хищники наведывались на кладбище в районе поселка Старт и прежде. В 2015 году ИА AmurMedia писало, что полиции удалось прогнать оттуда двух гималайских медведей. Через год у могил заметили еще одного медведя, который сбежал при звуках полицейской сирены. В 2018 году бурых медведей видели возле свалки.

По словам сотрудника пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Леврентьева, кладбище в районе поселка Старт действует более 40 лет и постоянно расширяется. «Обеспечить постоянную охрану огромной территории просто невозможно, тем более предприятие не имеет разрешения на отстрел животных», — отметил он.

13 июля стало известно, что хищник выкопал тело мужчины, погребенное в одной из относительно свежих могил, и скрылся с ним в лесу. Следственная группа, осматривавшая место происшествия в сопровождении охотоведа и кинолога с собакой, нашла медвежьи следы. После этого на кладбище остались два охотоведа с разрешением на отстрел животного. Они патрулировали территорию в сопровождении сотрудников полиции, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

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