Семья спасла застрявшего в банке медведя

Семья из США во время рыбалки на озере Марш-Миллер в штате Висконсин заметила плавающего медведя, голова которого застряла в банке. Люди поспешили на помощь животному. Видео, снятое ими, размещено в Twitter-аккаунте CBS News.

На кадрах видно, как люди на лодке приближаются к медведю, и отец семьи предпринимает попытку снять банку с косолапого. Тот, перепугавшись, пытается лапой оттолкнуть мужчину. В результате освободить животное удается, медведь продолжает плыть дальше.

Как рассказала автор видео Триша Харт (Tricia Hurt), операция по спасению длилась примерно пять минут. В результате никто не пострадал.

Ранее в июне на видео попала невозмутимая реакция туристов на встречу с диким медведем. В Нью-Джерси Джозеф Кун (Joseph Kun) снял на камеру, как к его 25-летней подруге Джулии Тупи (Julia Tupy) крадется барибал. «Думаю, нам пора уходить», — спокойно говорит Кун. После этих слов Тупи оборачивается и замечает за спиной медведя. «Только медленно, медленно», — советует оператор. Девушка неспешно встает и уходит. В этот момент хищник осматривает территорию, не обращая внимания на туристов.

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