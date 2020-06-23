Невозмутимая реакция туристов на встречу с диким медведем попала на видео

В американском округе Сассекс, штат Нью-Джерси, компания друзей гуляла по горам и столкнулась с диким медведем. Их невозмутимая реакция на встречу с опасным животным попала на видео и заинтересовала новостной портал NJ.

Джозеф Кун (Joseph Kun) снял на камеру, как к его 25-летней подруге Джулии Тупи (Julia Tupy) крадется барибал. «Думаю, нам пора уходить», — спокойно говорит Кун. После этих слов Тупи оборачивается и замечает за спиной медведя. «Только медленно, медленно», — советует оператор. Девушка неспешно встает и уходит. В этот момент хищник осматривает территорию, не обращая внимания на туристов.

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Затем компания друзей отошла на безопасное расстояние от участка, где находился барибал. Кун продолжил видеосъемку, наблюдая за перемещениями животного.

«Он не проявлял агрессии, просто проходил мимо, — пояснил Кун журналистам. — На самом деле, они не нападают. Как мы знаем, если медведь спокоен, то и мы должны сохранять спокойствие. Мы подумали, что лучше не поддаваться панике и уйти. Все же это не наш дом, а его».

Барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее в итальянской коммуне Спорминоре, провинция Тренто, родители сняли на камеру, как их 12-летний сын ушел от дикого медведя. В ролик попало, как мальчик спокойно уходит от появившегося среди кустов бурого медведя. За кадром родители наставляют сына не паниковать и медленно спускаться по склону.

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