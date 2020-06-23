Невозмутимая реакция туристов на встречу с диким медведем попала на видео

В американском округе Сассекс, штат Нью-Джерси, компания друзей гуляла по горам и столкнулась с диким медведем. Их невозмутимая реакция на встречу с опасным животным попала на видео и заинтересовала новостной портал NJ.
Джозеф Кун (Joseph Kun) снял на камеру, как к его 25-летней подруге Джулии Тупи (Julia Tupy) крадется барибал. «Думаю, нам пора уходить», — спокойно говорит Кун. После этих слов Тупи оборачивается и замечает за спиной медведя. «Только медленно, медленно», — советует оператор. Девушка неспешно встает и уходит. В этот момент хищник осматривает территорию, не обращая внимания на туристов.
Затем компания друзей отошла на безопасное расстояние от участка, где находился барибал. Кун продолжил видеосъемку, наблюдая за перемещениями животного.
«Он не проявлял агрессии, просто проходил мимо, — пояснил Кун журналистам. — На самом деле, они не нападают. Как мы знаем, если медведь спокоен, то и мы должны сохранять спокойствие. Мы подумали, что лучше не поддаваться панике и уйти. Все же это не наш дом, а его».
Барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.
Ранее в итальянской коммуне Спорминоре, провинция Тренто, родители сняли на камеру, как их 12-летний сын ушел от дикого медведя. В ролик попало, как мальчик спокойно уходит от появившегося среди кустов бурого медведя. За кадром родители наставляют сына не паниковать и медленно спускаться по склону.