12-летний мальчик спокойно ушел от преследовавшего его медведя и попал на видео

В итальянской коммуне Спорминоре, провинция Тренто, родители сняли на камеру, как их 12-летний сын ушел от дикого медведя. На ролик обратил внимание телеканал Euronews.

Инцидент произошел, когда 12-летний Алессандро (Alessandro) гулял с семьей по горам. В ролик попало, как мальчик спокойно уходит от появившегося среди кустов бурого медведя. За кадром родители наставляют сына не паниковать и медленно спускаться по склону.

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Хищник неспешно преследует Алессандро, затем поднимается на задние лапы, осматривается и продолжает красться за юным итальянцем.

Вскоре медведь теряет к подростку интерес и останавливается, наблюдая за Алессандро и его семьей на расстоянии.

Как правило, медведи не охотятся и не едят людей. Они нападают, только когда защищают свою территорию или когда им кажется, что над ними нависла угроза. В провинции Тренто насчитывается около 80-90 медведей.

В ноябре прошлого года сообщалось, что житель канадской провинции Британская Колумбия обнаружил огромного медведя на заднем сиденье автомобиля своей матери. Его невозмутимая реакция на встречу с хищником восхитила пользователей сети. На записи слышно, как канадец будничным тоном говорит: «О, это медведь в машине. Ну, это не очень хорошо».

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