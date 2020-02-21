Невозмутимая реакция мужчины на пинок слона попала на видео

Сафари-гид в Национальном парке Крюгера в ЮАР спокойно отогнал слона после того, как животное несколько раз пнуло его. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

34-летний гид Юджин Троски (Eugene Troskie) чинил деревянный периметр водопоя, когда к нему подошло стадо слонов. Мужчина сел под дерево, чтобы остаться незамеченным, и начал снимать животных на видео.

Находившийся ближе всего к нему молодой слон неожиданно остановился, повернул голову и медленно подошел к Троски. Животное сделало шаг через небольшую деревянную ограду, за которой сидел гид. После этого слон ощупал хоботом ногу мужчины, а затем поднял переднюю ногу от земли и трижды пнул человека.

Троски спокойно отогнал животное и сказал ему: «Отходи». Отступающий слон затрубил хоботом. Позже Троски признался, что сильно нервничал, когда зверь начал пинать его, но понимал, что нужно что-то делать, иначе слон мог бы сломать ему ногу. «К счастью, он не был агрессивным, просто любознательным», — сказал гид.

Ранее сообщалось, что крупный индийский слон в шри-ланкийском национальном парке Яла остановил автомобиль с участниками сафари в поисках еды и устроил погром. Слон залез хоботом в салон, нащупал пластиковые бутылки и бумагу и отправил их в рот, когда животное убрало хобот, автомобиль с туристами набрал скорость и уехал.

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