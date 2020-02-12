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Печально известный слон залез в автомобиль с туристами и устроил погром

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Крупный индийский слон в шри-ланкийском национальном парке Яла остановил автомобиль с участниками сафари в поисках еды и устроил погром. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как один из участников тура перепрыгнул на другое сиденье, чтобы защитить ребенка. Слон залез хоботом в салон, нащупал пластиковые бутылки и бумагу и отправил их в рот. Затем животное поняло, что эти предметы несъедобны, и выплюнуло их. Когда слон убрал хобот, туристы быстро уехали с места происшествия. Другой джип развернулся, чтобы избежать встречи со слоном.

Слон по кличке Джемуну печально известен в национальном парке Яла своим плохим поведением. Он много лет терроризирует туристов, и потерял один из бивней во время ссоры с другим слоном.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Ассам неблагодарная слониха пустилась в погоню за людьми, которые помогли ее слоненку. Местные жители и сотрудники лесного ведомства пытались освободить слоненка, который застрял между большими камнями.

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