Неблагодарная слониха погналась за спасителями слоненка

В индийском штате Ассам неблагодарная слониха пустилась в погоню за людьми, которые помогли ее слоненку. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал сайт Newsflare.

Местные жители и сотрудники лесного ведомства пытались освободить слоненка, который застрял между большими камнями. Когда им удалось вытащить животное из ловушки, его мать бросилась на спасителей.

Людям пришлось спасаться бегством. В результате один из местных жителей, за которым погналась слониха, упал в канаву и получил травму. Его пришлось нести в деревню на руках.

В 2018 году сообщалось, что в Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине. Он вырыл траншею и аккуратно подтолкнул его ковшом. Оказавшись на земле, животное бросилось к машине, а затем под ликующие крики зевак убежало в лес, где его ждали другие слоны.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!