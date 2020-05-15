Медвежата игрались с найденной камерой и случайно сняли на нее других животных

В Приморье семья бурых медведей — медведица и два медвежонка — игрались с найденной камерой и случайно сняли на нее других животных. Видеозапись опубликована в YouTube-канале национального парка «Земля Леопарда».

Медвежата попали в кадр фотоловушки, когда чесались спинами о ствол дерева. В подписи к видео поясняется, что так животные оставляли собственные метки с помощью специального «танца». В это время медведица ходила рядом.

Затем медвежата приблизились к фотоловушке, начали играться с ней: грызть и ударять лапами. Одним из движений животные сместили камеру, поменяв ракурс съемки. Так, в объектив попали пятнистые олени, барсуки, а также леопард и морда тигра.

Нацпарк «Земля леопарда» является основным местом обитания дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией и в КНДР.

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