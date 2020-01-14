В России спасли брошенных медведицей новорожденных детенышей

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В Лахденпохском районе Карелии, Россия, спасли брошенных медведицей новорожденных детенышей. Об этом сообщается в группе «Центр спасения медвежат-сирот» во «ВКонтакте».

В пятницу, 10 января, сотрудники Министерства природных ресурсов Карелии позвонили в Центр спасения и сообщили о медведице, которая бросила в берлоге двух детенышей. Самку спугнули звуки лесозаготовительной техники. Спасатели прибыли на место и забрали медвежат, которым была всего неделя от роду. Оба новорожденных весили по 700 граммов.

При осмотре эксперты не нашли у медвежат проблем со здоровьем. Однако, по мнению представителей Центра спасения, у новорожденных может развиться пневмония, так как им пришлось некоторое время пробыть в берлоге без медведицы. Также из-за смены материнского молока на молочную смесь у них могут начаться проблемы с желудком.

Новорожденных кормят каждые два часа и тщательно за ними наблюдают. Специалисты отметили, что один медвежонок ест охотнее, чем его собрат. «Второй медвежонок более проблемный — не каждый раз его удается накормить», — пояснили они.

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