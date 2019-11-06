Медведица унесла с дороги раненого детеныша и попала на видео

winknews.com

В американском округе Колйер, штат Флорида, черные медведи (барибалы) унесли с проезжей части раненого детеныша. Видео, снятое очевидцами 4 ноября, опубликовал портал WINK-TV.

На кадрах видно, как медведица схватила детеныша за холку, дотащила его до обочины и отошла. Затем она вернулась, заручившись помощью двух взрослых собратьев.

Автор ролика Лиша Дешей (Lisha DeShay) утверждает, что медвежонка сбил автомобиль. «Я представляла себя на месте матери-медведицы, поскольку у меня самой есть ребенок, — призналась она. — Это трагедия, и не важно, сбили медведя или человека».

«Мать пыталась защитить своего детеныша и убрать его с проезжей части, — объяснила другая очевидица произошедшего Лурдес Верра (Lourdes Verra). — Власти должны установить на дорогах предупреждающие знаки. Тогда водители будут ездить по ночам осторожнее».

По данным комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды, раненый медвежонок погиб от полученных травм.

Барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!