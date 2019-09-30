Белка попросила женщину спасти ее раненого детеныша

В американском штате Вирджиния белка отвела женщину к своему раненому детенышу. Об этом пишет Independent.

20 сентября Тиа Пауэлл (Tia Powell) позвонила в полицию города Пуласки и сообщила о произошедшем. По ее словам, возле парка Киванис к ней побежала белка и потянула ее за ногу. Женщина последовала за зверьком и обнаружила бельчонка с поврежденной лапой.

Пауэлл заметила, что неподалеку прятался кот, который в любой момент мог напасть на белок. Тогда она позвонила подруге и в полицейский участок. Прибывшая на место полиция обработала бельчонку лапу и помогла животным забраться на дерево.

«Стоит поблагодарить Тиу и ее подругу Жасмин! Если бы Тиа не прислушались к инстинкту, все могло закончиться совершенно по-иному», — подчеркнули представители полиции Пуласки.

В 2018 году сообщалось, что в США зоозащитники спасли пять белок, запутавшихся хвостами у себя в гнезде. Чтобы распутать хвосты, потребовалась 20-минутная операция под общей анестезией. Ветеринары использовали только ножницы.

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