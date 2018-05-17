Шесть бельчат спутались хвостами и оказались в ловушке

Жительница США, специалист по дикой природе Лора Стестни (Laura Stastny) обнаружила шесть детенышей белки, которые спутались хвостами и застряли на дереве. Об этом сообщает Tulsa World.

Стестни объяснила, что бельчата оказались в ловушке из-за древесного сока: восьмимесячные детеныши буквально прилипли к дереву. Специалист также рассказала, что она или ее сотрудники встречают подобные ситуации в среднем раз в один-два года и чаще всего именно сок становится причиной.

Перед тем как освободить бельчат, Стестни дала им легкое болеутоляющее и обернула полотенцем, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Операция по спасению заняла около часа.

На данный момент животные находятся в безопасности, хотя некоторым из них требуется небольшое хирургическое вмешательство: у некоторых части хвостов были серьезно повреждены. Специалист уточнила, что детеныши окажутся на свободе через несколько недель.

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