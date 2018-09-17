Пятеро бельчат запутались хвостами и попали в смертельную ловушку

В США зоозащитники спасли пять белок, запутавшихся хвостами у себя в гнезде. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Общество защиты животных штата Висконсин на своей странице в Facebook описало операцию по спасению бельчат. Их заметил один из местных жителей и вызвал зоозащитников. «В Гордиев узел из их хвостов вплелись стебли и куски пластика, из которых их мать вила гнездо», — объяснили они.

Чтобы распутать хвосты, потребовалась операция, ее проводили под общим наркозом. «Было невозможно понять, где чей хвост, и мы были крайне обеспокоены, потому что их ткани были сильно повреждены из-за того, что к ним не поступала кровь», — заметили зоозащитники. Операция заняла около 20 минут, ветеринары использовали только ножницы.

Бельчата полностью отошли от наркоза. Зоозащитники планируют наблюдать за ними несколько недель, чтобы убедиться, что кровоток в их хвостах полностью восстановился. Они подчеркивают, что хвост жизненно важная часть тела для белки: он помогает ей держать равновесие и не замерзнуть в холодную погоду.

В мае сообщалось о похожем инциденте в штате Небраска. Тогда шестеро бельчат запутались хвостами и застряли на дереве из-за древесного сока, склеившего их шерсть.

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