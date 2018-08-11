Пугливый мужчина пожаловался в полицию на назойливую белку

Житель немецкого города Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) пожаловался в полицию на преследовавшую его белку. Об этом сообщает The Telegraph.

Когда сотрудники приехали у нему домой, они обнаружили уснувшего бельчонка. Выяснилось, что он недавно родился и вероятно потерял мать. «Часто случается, когда белки теряют своих матерей, они ищут замену. А затем сосредотачивают свои усилия на одном человеке», — рассказала пресс-секретарь местной полиции Кристина Кренц. Она уточнила, что бельчата «могут быть очень навязчивыми и не просто бежать за кем-то, но и зацикливаться на нем».

Объясняя поступок мужчины, Кренц признала, что это могло показаться опасным. «Он не знал, что делать и вызвал полицию», — сказала она.

Белку забрали и отправили в центр по защите животных.

В мае 2018 года белка устроила переполох в лондонском общежитии. Животное застряло в унитазе, чтобы его вызволить пришлось вызывать спасателей.

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