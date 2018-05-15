Белки спрятали под капотом автомобиля 23 килограмма шишек

В американском городе Гейлорд, штат Мичиган, мужчина обнаружил под капотом своего автомобиля 23 килограмма сосновых шишек. Об этом сообщает сайт Mlive.com.

Житель Гейлорда Келлен Мур (Kellen Moore) направлялся на работу, когда автомобильный кондиционер стал издавать странные звуки. Он остановил машину, заглянул под капот и увидел шишки. Они заполняли все свободные места в двигательном отсеке и толстым слоем покрывали мотор сверху. Мужчина снял их на видео, закрыл капот и поехал дальше.

Добравшись до работы, он продемонстрировал шишки под капотом своему приятелю и коллеге Гейбу Аври (Gabe Awrey). Вместе мужчины около 45 минут вынимали их из автомобиля. «Из-за жара от двигателя они расширились, так что с некоторыми было труднее, чем с другими», — рассказывает Аври.

Мур купил машину всего полтора месяца назад, и тогда в ней не было шишек. И он, и его знакомый сходятся во мнении, что их натаскали туда белки. «Тут часто такое бывает. Рано или поздно что-то подобное случается с каждым Только не в таких масштабах», — говорит Аври. По его словам, с точки зрения местных белок автомобиль — это идеальное место для хранения запасов. «Довольно практично, пока твое гнездо не уедет», — добавил он.

В мае сообщалось, что американская белка случайно станцевала на шесте в попытках достать еду. На видео, снятом очевидцем, зверек пытается забраться по основанию кормушки для птиц, но раз за разом съезжает по нему вниз. В итоге животное сдается и убегает.

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