Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии

В городе Сан-Диего (Калифорния) более 45 тысяч человек на время остались без электричества из-за белки. Об этом пишет NBC 7.

О проиcшествии сообщила местная компания San Diego Gas and Electric. По словам ее представителя Хелен Гао (Helen Gao), электричество было отключено в зданиях, которые располагаются в районах от Юниверсити Хайтс до Север Парка, в Старом городе, Кенсингтоне и так далее.

Гао сообщила, что причиной аварии стала белка, которая оказалась на высоковольтной линии электропередачи. Из-за контакта животного с проводами произошло короткое замыкание, его последствия устранили за несколько часов.

Ранее в июле стало известно, что павиан, забравшийся в высоковольтный трансформатор на электростанции Zesco в Замбии, оставил без электричества 50 тысяч жителей города Ливингстон и части Западной провинции страны.