В Италии пообещали скоро представить кандидата в переговорщики по Украине

Мелони заявила, что намерена предложить кандидатуру переговорщика с Россией на саммите ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите планирует предложить кандидатуру переговорщика от Европейского союза (ЕС) для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки».

Встреча лидеров стран ЕС пройдет 18-19 июня 2026 года в Брюсселе. Позднее, 7-8 июля, в Анкаре пройдет саммит НАТО.

Ранее Мелони назвала важный критерий в выборе переговорщика от ЕС с Россией. По ее мнению, таким человеком должен быть представитель ЕС не из крупной страны блока. По ее словам, ряд европейских государств поддерживают данную идею. В связи с этим итальянский премьер выразила уверенность, что обсуждение необходимо продолжить в рамках Европейского совета.