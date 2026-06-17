Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 17 июня 2026Мир

В Италии пообещали скоро представить кандидата в переговорщики по Украине

Мелони заявила, что намерена предложить кандидатуру переговорщика с Россией на саммите ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на ближайшем саммите планирует предложить кандидатуру переговорщика от Европейского союза (ЕС) для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки».

Встреча лидеров стран ЕС пройдет 18-19 июня 2026 года в Брюсселе. Позднее, 7-8 июля, в Анкаре пройдет саммит НАТО.

Ранее Мелони назвала важный критерий в выборе переговорщика от ЕС с Россией. По ее мнению, таким человеком должен быть представитель ЕС не из крупной страны блока. По ее словам, ряд европейских государств поддерживают данную идею. В связи с этим итальянский премьер выразила уверенность, что обсуждение необходимо продолжить в рамках Европейского совета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вылетевший из Сочи самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

    В Польше раскритиковали «пиар-кампанию Зеленского»

    Китайский GWM объявил в России цены на новую версию популярной машины

    На саммите G7 увидели неожиданное желание Запада по Украине

    Макрон и Мерц попали в курьезную ситуацию из-за жен

    В Италии пообещали скоро представить кандидата в переговорщики по Украине

    Жителя Москвы осудили за склонение родственников к терроризму

    Скрытые сигналы Трампа Зеленскому на встрече лидеров G7 расшифровали

    Петербуржец протаранил кофейную лавку

    В России заявили о превращении Украины в монстра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok