Во Франции свившие гнездо аисты оставили без света тысячу человек

Тысяча жителей департаментов Мозель и Мерт (Франция) осталась без света из-за того, что аисты свили гнездо на опоре линии электропередачи. Об этом сообщает во вторник, 18 апреля, Est Republicain.

После того, как одна из птиц уронила ветку на провода, произошло короткое замыкание. В результате ремонтных работ электроснабжение восстановили в коммуне Бенвиль-о-Мируар. Отмечается, что аисты продолжили вить гнездо во время ремонта.

В феврале стало известно, что в городе Сортавала (Республика Карелия) из-за кота оказались обесточены несколько поселков, детский сад и хлебозавод. Выяснилось, что на одну из подстанций проник кот и вызвал короткое замыкание.

