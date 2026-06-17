РИА: ВСУ сжигают дома мирных жителей парной атакой дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожают дома мирных жителей с помощью дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель села Покровки Очаковского района Николаевской области раскрыл, что украинские дроноводы проводят парную атаку, отправляя по два беспилотника на одно строение. Первый пробивает крышу, а второй сбрасывает зажигательную бомбу. Мужчина добавил, что сам еле спасся от подобного удара.

Ранее 17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми. Футбольная команда в сопровождении взрослых ехала из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик, когда по транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. Пострадали восемь человек, шесть из которых — дети. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.