Трамп снова высказался о санкциях против России

Трамп заявил, что может вернуть санкции против РФ из-за снижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что может вернуть санкции против России в связи со снижением цен на нефть. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами в Париже.

«Я могу их вернуть. Я хотел быть уверенным, что цена на нефть будет как можно ниже. Теперь, когда цены на нефть значительно снизились, возможно, я их снова введу», — сказал он.

Ранее США возобновили действие санкций против российской нефти. Действие последней лицензии США, разрешающей операции по доставке, продаже или выгрузке российской нефти и нефтепродуктов, истекло 17 июня.

На этом фоне акции российских нефтяных компаний упали до минимума. В частности, бумаги «Лукойла» потеряли около пяти процентов, откатившись на уровень начала 2025 года, а «Сургутнефтегаза» — на уровень октября 2022 года. Акции «Газпром нефти» опустились на три процента. Сильнее всего подешевела «Татнефть», которая потеряла за день семь процентов капитализации.