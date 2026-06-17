Петербуржец протаранил кофейную лавку

Росгвардия: Водитель кроссовера влетел в кофейный киоск в Санкт-Петербурге

60-летний водитель кроссовера врезался в кофейную лавку на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге. О случившемся сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии.

По данным ведомства, автомобилист за рулем Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в торговую точку неподалеку от метро «Новочеркасская». При патрулировании росгвардейцы получили сигнал о том, что в киоск у жилого дома влетела иномарка.

Отмечается, что водитель проявлял агрессию и пытался покинуть место ДТП. На месте работала медбригада: врачи осмотрели девушку-пешехода, которая пострадала в результате инцидента.

Мужчину задержали. Внешние признаки указывали на то, что он был пьяный. Дальнейшее разбирательство будут проводить сотрудники ДПС.

Ранее эксперты обнародовали антирейтинг российских городов по количеству дорожных аварий. Лидером стала Москва, а вторую строчку списка занял Краснодар, где доля ДТП составила семь процентов.