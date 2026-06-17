Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:57, 17 июня 2026Россия

Петербуржец протаранил кофейную лавку

Росгвардия: Водитель кроссовера влетел в кофейный киоск в Санкт-Петербурге
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Росгвардия Петербурга / Telegram

Фото: Росгвардия Петербурга / Telegram

60-летний водитель кроссовера врезался в кофейную лавку на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге. О случившемся сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии.

По данным ведомства, автомобилист за рулем Mitsubishi не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в торговую точку неподалеку от метро «Новочеркасская». При патрулировании росгвардейцы получили сигнал о том, что в киоск у жилого дома влетела иномарка.

Отмечается, что водитель проявлял агрессию и пытался покинуть место ДТП. На месте работала медбригада: врачи осмотрели девушку-пешехода, которая пострадала в результате инцидента.

Мужчину задержали. Внешние признаки указывали на то, что он был пьяный. Дальнейшее разбирательство будут проводить сотрудники ДПС.

Ранее эксперты обнародовали антирейтинг российских городов по количеству дорожных аварий. Лидером стала Москва, а вторую строчку списка занял Краснодар, где доля ДТП составила семь процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вылетевший из Сочи самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

    Жителя Москвы осудили за склонение родственников к терроризму

    Скрытые сигналы Трампа Зеленскому на встрече лидеров G7 расшифровали

    Петербуржец протаранил кофейную лавку

    В России заявили о превращении Украины в монстра

    Трамп снова высказался о санкциях против России

    Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго

    Раскрыта тактика ВСУ по сжиганию домов мирных жителей

    Дмитриев заявил о скором визите делегации США в Россию

    Принц Гарри и Меган Маркл в июле вернутся в Великобританию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok