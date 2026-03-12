Названы самые аварийные регионы России

Чаще всего дорожные аварии случаются в Москве и Краснодаре

Самое большое число дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Москве. Столица вновь возглавила антирейтинг Страхового дома ВСК, результаты исследования публикуют РИА Новости.

По данным компании, 9 процентов дорожных аварий, произошедших за 2025 год, пришлись на Москву. Следом в рейтинге идет Краснодар, где доля ДТП составила 7 процентов. Замыкает тройку лидеров Подмосковье, где количество аварий достигло 6 процентов. Далее аналитики называют Новосибирскую область (3,6 процента ДТП), Ростовскую область и Башкортостан ( по 2,8 процента).

Вместе с тем некоторые регионы, прежде находившиеся в начале антирейтинга, переместились вниз. Статус самых аварийных регионов потеряли Татарстан (2,1 процента ДТП), Санкт-Петербург (2,3 процента) и Челябинская область (2,7 процента).

Чаще всего аварии по ОСАГО фиксировали с участием автомобилей марки LADA — на них пришлось 12 процентов ДТП. 11 процентов аварий случались с машинами бренда Toyota, по 7 процентов — Kia и Hyundai и 5 процентов — Nissan. На популярные китайские бренды приходится порядка 5,5 процента дорожных происшествий: наибольшее число с машинами марки Chery (1,6 процента от общего числа ДТП), Haval (1,4 процента) и Geely (1,2 процента).

При этом чаще виновниками дорожных аварий продолжают оставаться мужчины. В 2025 году они провоцировали 80 процентов от числа всех ДТП.

Ранее в Госдуме предложили обязать страховщиков взыскивать выплаты с виновников аварий, если те управляли автомобилем в пьяном виде, скрылись с места происшествия или намеренно спровоцировали ДТП.