Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:47, 11 июня 2026Экономика

Школьники заселились в крупный долгострой в российском городе

Хабаровские школьники заселились в крупный долгострой в центре города
Полина Кислицына (Редактор)

В Хабаровске школьники заселились в крупный долгострой в центре города. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о жилом комплексе «Ленинградский» на одноименной улице — он стал местной летней базой для подростков. Школьники разбирают и выбрасывают забор из окон здания, а на высоких этажах обустраивают «штабы» с видом на город. Местный сторож пытается прогонять незваных гостей, но те возвращаются снова.

Между тем 451 семья, купившая в ЖК квартиры, седьмой год не может получить ключи. Застройщик обманул их, присвоив себе почти 500 миллионов рублей. В мае стало известно, что суд приговорил директора стройфирмы и двоих его пособников к 2,4 года и двум годам колонии общего режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США договорились о завершении войны с Ираном

    Союзники США неожиданно заговорили о России

    Школьники заселились в крупный долгострой в российском городе

    Авиакосмический салон «МАКС» отменили

    В России отметили всплеск спроса на одну категорию автотоваров

    Мать скормила собакам новорожденного

    В Германии выступили с резким призывом в адрес Зеленского

    Туристы рассказали о панике на борту влетевшего в вышку связи самолета в Турции

    В Армении признали недействительными итоги голосования на двух участках

    В МИД двумя словами прокомментировали удар ВСУ по заправке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok