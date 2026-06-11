Школьники заселились в крупный долгострой в российском городе

Хабаровские школьники заселились в крупный долгострой в центре города

В Хабаровске школьники заселились в крупный долгострой в центре города. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о жилом комплексе «Ленинградский» на одноименной улице — он стал местной летней базой для подростков. Школьники разбирают и выбрасывают забор из окон здания, а на высоких этажах обустраивают «штабы» с видом на город. Местный сторож пытается прогонять незваных гостей, но те возвращаются снова.

Между тем 451 семья, купившая в ЖК квартиры, седьмой год не может получить ключи. Застройщик обманул их, присвоив себе почти 500 миллионов рублей. В мае стало известно, что суд приговорил директора стройфирмы и двоих его пособников к 2,4 года и двум годам колонии общего режима.

