Дольщики из российского региона остались без полмиллиарда рублей

08:22, 5 мая 2026

В Хабаровском крае суд приговорил директора стройфирмы за аферу на 470 млн
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Хабаровском крае суд приговорил директора стройфирмы и двоих его пособников, которые оставили дольщиков без 470 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Пособников приговорили к 2,4 года и двум годам колонии общего режима. Директор строительной компании был осужден ранее.

По версии следствия, в период с сентября 2016 года по август 2021-го директор строительной компании при пособничестве осужденных в ходе строительства жилого дома по улице Ленинградской в Хабаровске нерационально и нецелевым образом использовал деньги участников долевого строительства. Злоумышленники потратили более 470 миллионов рублей на личные нужды.

В результате многоквартирный дом не достроен, обязательства по договорам долевого участия не выполнены, права дольщиков нарушены, а предприятие обанкротилось.

Ранее в Нижегородской области бывший заместитель губернатора похитил сотни миллионов рублей у дольщиков.

