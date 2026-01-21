Реклама

17:07, 21 января 2026Силовые структуры

Бывший заместитель губернатора похитил сотни миллионов рублей у российских дольщиков

В Нижегородской области экс-замгубернатора получил 6 лет за хищение у дольщиков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Нижегородской области к шести годам колонии приговорили бывшего замгубернатора региона и бывшего застройщика Валерия Англичаинова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, с июня 2019 года по ноябрь 2022 года подсудимый работал гендиректором ООО «Строймаштрейд». Он заключил договоры уступки прав требования на 67 квартир и 53 машиноместа в ЖК «Дом на Горького» с дольщиками, деньги которых затем похитил. Общая сумма ущерба для 74 граждан составила 273 миллиона рублей.

При надзорном сопровождении прокуратуры области права дольщиков были восстановлены, в настоящее время дом достроен.

Ранее сообщалось, что в 2026 году новое жилье подорожает из-за штрафов для застройщиков за перенос сроков сдачи домов.

