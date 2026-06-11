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Из жизни
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22:30, 11 июня 2026Из жизни

Мать скормила собакам новорожденного

В Чехии мать скормила новорожденного ребенка собакам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

В чешском городе Киншперк-над-Огржи мать скормила собакам новорожденного ребенка. Об этом сообщает местное издание Krimi-Plzen.

Свекровь 35-летней женщины нашла на заднем дворе полиэтиленовые пакеты с окровавленными конечностями младенца. Остальная часть тела новорожденного до сих пор не найдена. Правоохранители предполагают, что тело могло быть скормлено собакам.

Матери предъявили обвинение в особо тяжком убийстве и арестовали. Соседи подтвердили, что женщина находилась на позднем сроке беременности, однако затем ее живот «внезапно исчез». В случае признания вины матери грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Ранее в США 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди приговорили к пожизненному заключению за то, что в 1988 году он скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и черепахам.

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