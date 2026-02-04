Мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам и избежал казни

В США мужчина, скормивший пятилетнюю девочку аллигаторам, избежал казни

В США 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди приговорили к пожизненному заключению за то, что в 1988 году он скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и черепахам. Об этом сообщает NBC Miami.

Дело Харрела рассматривали присяжные. Ему во второй раз удалось избежать казни. Впервые ему вынесли смертный приговор еще в 2007 году. В 2017 это решение было отменено из-за изменений законов штата Флорида. Приговор пересмотрели только спустя девять лет.

Харрел познакомился с матерью будущей жертвы, Шанделл Мэйкок, в церкви. Долгое время он ухаживал за женщиной: помогал ей деньгами и подвозил на работу. При этом он часто появлялся в ее квартире без предупреждения. В один из таких случаев в ноябре 1988 года Шанделл попросила его уйти, чем спровоцировала ссору.

Мужчина так разозлился, что вывез женщину в поле, где попытался задушить, а ее дочь — пятилетнюю Катишу — бросил в воду, кишащую аллигаторами. Останки девочки нашли спустя два дня. У нее была оторвана рука и раздавлен череп, на нем были видны следы от зубов аллигатора. Шанделл же удалось выжить.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Оклахома, который вырезал женщине сердце и накормил им свою семью, избежал казни. По словам мужчины, он сделал это, чтобы «освободить демонов».