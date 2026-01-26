Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 26 января 2026Из жизни

Мужчина похитил пятилетнюю девочку и отдал ее на съедение аллигаторам

В США мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам и снова попал под суд
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kamal15 / Shutterstock / Fotodom

В США 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди снова привлекли к суду за то, что в 1988 году он скормил маленькую девочку аллигаторам. Об этом пишет People.

6 ноября 1988 года Харрел поссорился со своей сожительницей — Шанделл Мэйкок. Разозлившись, он посадил женщину и ее пятилетнюю дочь Катишу в машину и поехал в неизвестном направлении.

По дороге Шанделл пыталась сбежать, но мужчина связал ее и бросил в багажник. Через некоторое время он вытащил женщину из машины, избил и стал душить. Когда женщина потеряла сознание, он решил, что расправился с ней, и бросил в поле. После он отвез Катишу в место, известное как Аллея Аллигаторов, и отдал ее на съедение хищникам.

Тем временем Шанделл очнулась и отправилась искать помощь. Останки девочки обнаружили только через два дня. У нее была оторвана рука и раздавлен череп.

Материалы по теме:
Казанский аллигатор Советский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
Казанский аллигаторСоветский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
27 октября 2019
Маньяк Зодиак: кем он оказался, сколько жертв, история
Маньяк Зодиак:кем он оказался, сколько жертв, история
19 декабря 2024

В 2007 году суд приговорил Харрела к смертной казни, однако в 2017 это решение было отменено из-за изменений законов штата Флорида. В результате мужчина снова предстал перед судом. Ему опять грозит смертный приговор.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака арестовали женщину, бросившую шестилетнего ребенка на съедение крокодилам. Хищники успели частично съесть его правую руку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Французский политик набросился с критикой на фон дер Ляйен из-за Украины

    Самолет с пассажирами на борту рухнул в США

    Мужчина похитил пятилетнюю девочку и отдал ее на съедение аллигаторам

    Папарацци сняли 56-летнюю Дженнифер Лопес в платье с глубоким декольте во время шопинга

    Муж желающей заниматься только жестким сексом женщины оказался перед тяжелым выбором

    Американский V-Bat вооружат корейской ракетой

    Евродепутат сделал мрачный прогноз насчет отношений России и ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok