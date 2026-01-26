Мужчина похитил пятилетнюю девочку и отдал ее на съедение аллигаторам

В США мужчина скормил маленькую девочку аллигаторам и снова попал под суд

В США 76-летнего жителя Флориды Харрела Брэдди снова привлекли к суду за то, что в 1988 году он скормил маленькую девочку аллигаторам. Об этом пишет People.

6 ноября 1988 года Харрел поссорился со своей сожительницей — Шанделл Мэйкок. Разозлившись, он посадил женщину и ее пятилетнюю дочь Катишу в машину и поехал в неизвестном направлении.

По дороге Шанделл пыталась сбежать, но мужчина связал ее и бросил в багажник. Через некоторое время он вытащил женщину из машины, избил и стал душить. Когда женщина потеряла сознание, он решил, что расправился с ней, и бросил в поле. После он отвез Катишу в место, известное как Аллея Аллигаторов, и отдал ее на съедение хищникам.

Тем временем Шанделл очнулась и отправилась искать помощь. Останки девочки обнаружили только через два дня. У нее была оторвана рука и раздавлен череп.

В 2007 году суд приговорил Харрела к смертной казни, однако в 2017 это решение было отменено из-за изменений законов штата Флорида. В результате мужчина снова предстал перед судом. Ему опять грозит смертный приговор.

