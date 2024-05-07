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17:21, 7 мая 2024Из жизни

Женщина бросила ребенка на съедение крокодилам

India Today: в Индии женщина бросила шестилетнего сына в канал с крокодилами

Фото: Muthuraman V / Globallookpress.com

В индийском штате Карнатака арестовали женщину, бросившую шестилетнего ребенка на съедение крокодилам. Об этом сообщает издание India Today.

По версии полиции, около девяти часов вечера в субботу, 4 мая, 32-летняя Савитри Кумар и ее муж, 36-летний Рави Кумар, поругались из-за сына. Ссора закончилась тем, что женщина швырнула мальчика в канал.

Полиция и пожарные смогли приступить к поискам ребенка лишь после рассвета. Утром мальчика нашли в пасти крокодила. Хищник успел частично съесть его правую руку.

Суд арестовал мать и отца на 14 дней. Женщина винит в произошедшем мужа. По ее словам, он мечтал избавиться от больного сына, который страдал от плохого слуха и расстройства речи.

Муж виноват. Он постоянно говорил, что нужно дать сыну умереть. Говорит, все, что тот делает — это ест. А я говорю: «Оставь его в покое». Сколько было ребенку терпеть это мучение, если муж все повторял и повторял такие вещи? Он много раз говорил мне, что нужно дать сыну умереть

Савитри Кумар
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      Олег Парамонов
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